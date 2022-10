Gabriela Cerruti, portavoz de la presidencia, realizó una conferencia de prensa en la Casa Rosada donde habló sobre la subida del Dólar Blue, y respondió a las críticas acerca de la gran cantidad de cotizaciones que tiene la moneda estadounidense en la Argentina.

“Eso tiene que ver con que el Gobierno está usando los dólares que tiene para la producción y la generación de empleo. Las medidas entendemos que son bien recibidas por muchos sectores que las piden”, aseguró Cerruti, refiriéndose a las nuevas cotizaciones que han salido en los últimos días, como el “Dólar Qatar” o “Dólar Coldplay”.

De igual manera, la portavoz aprovechó la situación para responderle a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de CABA, quien ayer consideró que tener tantos tipos de dólar diferentes espantaba las inversiones: ”No entendemos que haya ninguna incertidumbre ni preocupación por parte de los inversores, que están invirtiendo muchísimo”.

“La Argentina está en un momento de crecimiento en el que llegan las inversiones extranjeras y se desarrollan las inversiones argentinas”, añadió Cerruti sobre la misma respuesta. “Los números nos muestran que estamos creciendo en todos los ítems que medimos: en inversiones, en producción, en capacidad industrial instalada, en el trabajo registrado. Y tenemos cifras de desempleo bajísimas”, completó.

Por otro lado, al escuchar la consulta sobre el dólar libre, la portavoz respondió: “Hacía muchas conferencias que no me preguntaban porque estaba bajando, esperan a que suba para preguntarme (…) El dólar blue sube y baja y no es algo que sea en este momento una preocupación del Gobierno”, remató con la intención de cerrar las preguntas al respecto.

Cerruti sobre Macri y su nuevo libro

Al final de la rueda de prensa, la funcionaria no se olvidó de comentar sobre el nuevo libro de Mauricio Macri: “Para qué”. “Con absoluto desparpajo dice cuál es su Argentina soñada, y evidentemente no es la que soñamos nosotros”.

“Quiere una Argentina con reforma laboral, sin derechos para los trabajadores, casi diría una Argentina pre peronista. Queda claro que ya no disimula porque Macri siempre fue eso, pero durante un tiempo lo había ‘lookeado’ Durán Barba para que pareciera que no iba a ir contra esas cosas”, señaló la portavoz.