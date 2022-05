El diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, volvió a emprendarla contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien manifiestamente, dice no querer involucrarse en las disputas de poder.

"¿Cómo que nuestro ministro de Economía Martín Guzmán dice que él hace su trabajo pero que no se mete en disputas de poder? ¿Y entonces qué vamos a hacer?. A uno le llama la atención, lo digo con toda la buena voluntad del mundo porque escucho que lo dicen en los medios", dijo Kirchner.

El referente además indicó: "el Estado debe intervenir porque si queremos desarrollo tecnológico también hay que entender que debe existir el desarrollo humano y nuestros pibes necesitan proteínas. ¿De qué me sirve tener desarrollo tecnológico si yo no tengo desarrollo humano y tengo a la mitad de mi gente mal alimentada? Cómo voy a generar talento, inteligencia en cuerpos que desde chiquitos ya se alimentaron mal. Esto es lo que hay que entender”.

Máximo no se privó de disparar contra los empresarios: "el Estado puso el salario y ahora que hay que frenar los precios, el empresariado pone cara de yo no fui. Es hora que reconozcan que hay argentinos que necesitan que no pongan cara de distraídos”, sentenció.