El estado de salud del ex senador de la Nación Esteban Bullrich mantuvo a muchos argentinos en estado de alerta en los últimos días. Y es que el ex funcionario, quien fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) hace más de un año, debió ser internado en el Hospital Austral a fines de agosto como consecuencia de una neumonía debida a su enfermedad.

Es en este contexto que Bullrich hizo su primera aparición en las redes sociales este viernes por la mañana. En el tuit, el referente político citó al famoso pastor Jesse Jackson junto a un pequeño texto.

“Muchas personas de mis equipos me han escuchado muchas veces repetir la cita. Quizás ahora con un sentido más espiritual, es la huella mucho más visible del cincel”, escribió el dirigente de Juntos por el Cambio. Debajo del texto, se encuentra la imagen con la cita de Jackson: “Mientras crezco y me desarrollo, sean pacientes, Dios no ha terminado su trabajo conmigo aún”.

El último parte médico emitido por la institución el lunes señalaba: “El paciente Esteban Bullrich continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Austral, estable, bajo tratamiento por neumonía, con ventilación mecánica y se le ha retirado la sedación. Se encuentra despierto e interactúa con sus familiares”.