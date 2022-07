En pleno juicio oral por el libro “La década ganada”, Oscar Parrilli acusó al juez Germán Castelli, de haber conseguido su banca de forma “ilegal y arbitraria”.

“Considero que usted no es un juez natural, sino un juez especial que esta puesto aquí de una manera ilegal y arbitraria” apuntó el senador.

Luego amplió: “Usted tuvo palabras muy agraviantes, muy injuriosas. Dijo que participamos de una maniobra ilegal, habló de que tenemos una prepotencia institucional coordinada”, señaló Parrilli al hacer referencia a una nota que Castelli presentó en el Senado.

“Entiendo que usted no es un juez de derecho, es un juez de hecho. Usted sabrá lo que tiene que hacer. Si seguirá con esta causa juzgándome o no. Y si ya tendrá o no, no lo sé, la sentencia escrita más allá de lo que yo diga o de las pruebas que se puedan adelantar. Y usted está aquí para juzgar a la ex Presidenta en la causa de los cuadernos. Quise venir a decírselo personalmente a usted”, sostuvo el acusado.

El magistrado hizo frente a la acusación y contestó: “Soy un juez de la Constitución y estoy acá junto a mis colegas para garantizar un juicio justo al señor Parrilli y a las demás personas imputadas”.

“Solo decir entonces, al no haber planteo de recusación, en función de las palabras que yo soy un juez de la Constitución y estoy acá junto a mis colegas para garantizar un juicio justo al señor Parrilli y a las demás personas imputadas”, afirmó Castelli.

Parrilli está acusado por haber autorizado cuando era secretario General de la Presidencia el pago de 800 mil pesos como adelanto para el libro “La Década Ganada” que después no se imprimió.