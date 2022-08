Luego de que la líder del Pro Patricia Bullrich criticara el pasado fin de semana al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta respecto al accionar de la policía ante los conflictos que se desarrollaron frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, los dirigentes de la oposición se juntaron este martes en un almuerzo convocado por el ex presidente, Mauricio Macri.

Al encuentro, convocado por Macri antes de la crisis interna se profundizara, además del jefe de gobierno porteño y la líder del partido asistieron Federico Angelini, María Eugenia Vidal, Jorge Macri, Cristian Ritondo, Fernando De Andreis, Diego Santilli, Federico Pinedo y Humberto Schiavoni.

Según informaron, desde la oposición se encuentran molestos tras las declaraciones que dijo la ex ministra de Seguridad en una entrevista en TN. “A mi me parece que cuando vos ya tomas una decisión de cercar la casa de la vicepresidenta para cuidar a la vicepresidenta y a los vecinos, la tenés que mantener”, explicó.

Y agregó: “Cuando vos tomás la decisión de poner la valla, la mantenés. Y no te corrés de ahí. Lo que te están poniendo en duda no es la valla, eso es simbólico. Ponen en duda tu Gobierno. El Gobierno está en el que mantiene el orden. Y vos no podes entregar ese orden”.

En consecuencia, varios líderes políticos afines al Pro no dudaron en mostrar su molestia ante lo establecido por Bullrich. Uno de ellos fue Felipe Miguel, el jefe de gabinete de Larreta, quien se mostró desilusionado por lo establecido por la ex ministra: “La Argentina necesita frente a todos estos embates la unidad de la oposición. Estas declaraciones tienen un interés personal. Son cuestiones cortoplacistas. Prioriza intereses personales por encima de los intereses de la República”, declaró.