La Corte Suprema de Justicia de la Nación decretó el año pasado la inconstitucionalidad de la ley 26.080 que dsiponía la composición del Consejo de la Magistratura y pidió al Congreso que sancione una nueva norma respetando el equilibrio entre estamentos que requiere la Carta Magna.

Pero el Congreso ni siquiera pudo empezar a tratar el tema todavía y el plazo puesto por el Alto Tribunal está a la vuelta de la esquina. A mediados de abril, si no hay una nueva ley, no hay resoluciones válidas del Consejo de la Magistrua. Porque la que pasaría a regir es la ley anterior, la que derogó justamente la 26.080, pero en esa norma la corte estaba compuesta compuesta de 20 miembros y hoy tiene 13, con lo que no habría forma de alcanzar mayorías.

La sesión que iba a iniciar el debate en el Senado está semana se suspendió. La oposición no está de acuerdo con el proyecto del gobierno, porque pretende que la presidencia del Consejo la detente el presidente de la Corte, cosa de ningún modo acepta el oficialismo. Por ende, este último debe procurarse el quorum y además la mayoría especial requerida para rformar el Consejo que la mitad mas uno de la totalidad de los miembros del cuerpo, es decir, 37 votos.

En principio, el oficialismo no estaría pudiendo alcanzar esa cantidad, la próxima es ya la primera semana de abril, los tiempos quedaron justos, para que el organismo que designa, remueve y sanciona jueces, no pueda cumplir ninguno de esos roles.