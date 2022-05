En medio de la interna en el oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, se reunió está mañana con Cristina Kirchner, y luego con el presidente Alberto Fernández, con quien almorzó durante más de una hora.

Si bien no se conocen los temas de los que hablaron, desde la Casa Rosada afirmaron que la reunión ya estaba prevista para discutir la conformación de las comisiones y la agenda legislativa.

También destacaron que no están al tanto de la conversación entre Massa y Cristina pero no descartaron que se haya hablado sobre la interna. "Todos tenemos mensajes de todos, porque todos hablamos de todo. Obviamente, no hay temas prohibidos. Todos hablan de todo" dijeron.

Para algunos analístas, Massa estaría jugando el papel de mediador entre el presidente y la vicepresidente quienes desde la firma del acuerdo con el FMI no dialogan. La estrategia sería limar asperesas entre ambos para asi terminar con lo que algunos considran "una crisis política".