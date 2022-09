El Senado de la Nación, por impulso de su presidenta, Cristina Kirchner, logró darle media sanción al proyecto de ley que amplía el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los actuales 5 a 15 integrantes.

El oficialismo sumó a sus bloques tres votos más para obrener la media sanción: la riojana Clara Vega (que ingreso al cuerpo por Juntos), el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana.

Pero ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, donde la cosa va a ser mas compleja para el Frente de Todos. Los bloques satélites, son aparecen dispuestos a prestarle su ayuda y el número de diputados propio, le es insuficiente para obtener siquiera el quorúm.

En esa lógica, es probable que el proyecto ni quiera tenga tratamiento. Si no fuese para crear algún tipo de sibología politica, no sería lógico que se convoque una sesión que no va a poder habilitarse o cuya votación va a perderse.