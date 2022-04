“No hubo un acuerdo con el Gobierno”, expresó Eduardo Belliboni, el líder piquetero del Polo Obrero, quien este lunes se reunió con Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social.

“Seguimos el plan de lucha porque no estamos de acuerdo por la política del Gobierno de no apertura de programas sociales”, comentó Belliboni. Además, agregó que el miércoles 13 de abril habrá una movilización por todo el país, pero se comprometió a no realizar acampes.

Belliboni expresó que “sobre el punto de planes sociales no tenemos ningún acuerdo porque el Gobierno los tiene cerrados, es decir, ninguna persona”, y agregó: “Estamos más cerca de Perú que de ser un país normal, es decir, de un lugar donde se discute el trabajo y los problemas sociales”.

Aun así, la reunión tuvo su lado positivo ya que se estableció una “mesa de diálogo permanente” y se llegaron a “acuerdos parciales que nos permiten seguir trabajando” según relatan funcionarios que estuvieron presentes. También, los piqueteros lograron que se fortalezca la entrega de alimentos para los comedores populares y el "fortalecimiento y creación de unidades productivas vinculadas a la producción de alimentos".