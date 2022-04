El presidente Alberto Fernández estaría elaborando un cambio de gabinete para la semana próxima, a efectos de exhibir una medida política que saque el foco de la crisis inflacionaria, pero los cambios serían menores y "cosméticos".

La movida no incluiría en principio a ninguno de los funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Como ambos funcionarios no tienen diálogo, Alberto habría decidido no incluír en el cambio a funcionarios de La Cámpora para no agravar la interna que se disparó con ese sector, el acuerdo con el Fondo.

Existen también funcionarios alberstistas que no están de acuerdo con la idea y utilizarán estos días para tratar de evitar que se concrete. Creen que no es lógico en este contexto, y que tan pequeñas modificaciones no lograran el objetivo y debilitarán incluso mas al gobierno y al sector que lidera el presidente.