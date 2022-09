El diputado libertario Javier Milei, hizo un encendido discurso sobre la clase política en la sesión en que se discutió la aprobación de un proyecto de declaración condenatorio al ataque a Cristina Kirchner.

El legislador indicó que dejaba sentado su "total y absoluto repudio” pero lamentó que lo que llamó un "hecho delictivo" se use “para armar un rédito político”. Milei insistió “Llegó a ser tan dantesco que declararon un feriado. ¿Alguien me puede decir donde esta el feriado para las victimas de la masacre de Once? ¿O cuando mataron al fiscal Nisman?”, se preguntó.

Además, Milei indicó que "Los políticos no tienen privilegios respecto del resto de la población. Lo único que a ustedes les importa es cuidar sus privilegios. No aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la politica”.

Dicho estó, se retiró del recinto mientras gritaba “¡casta!, ¡casta!”.