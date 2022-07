La vicepresidenta Cristina Kirchner, habló por primera vez desde la renuncia del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y la crisis institucional que se disparó con dicha dimisión el fin de semana pasado.

La ex presidenta indicó que: "“En este episodio que hemos vivido donde el pasado día sábado nos enteramos de la intempestiva renuncia del ministro de economía. Fue un inmenso acto de irresponsabilidad política porque yo, todo los espacios, todos los lugares institucionales que he ocupado en toda mi vida, fueron por voto popular”, dijo.

Por otro lado, Cristina señaló que: "Tenemos que tener responsabilidad política ante la sociedad. Fue un acto de desestabilización institucional. Cómo está el mundo, cómo está el dólar, hacerlo enterar al Presidente de una renuncia por Twitter no me parece bien. No me parece bien por la sociedad en su conjunto y finalmente me parece un gesto de ingratitud hacia el propio Presidente. No niego las diferencias, pero este Presidente había bancado a ese ministro como a nadie enfrentado inclusive con su propia coalición. ¿Se merecía eso?”, se preguntó.

Respecto a Guzmán dijo además que: "Todo el arco político opositor, todo el periodismo en general, todo el establishment salió a hablar de la racionalidad del ministro y adivinen quién era la irracional” dijo y concluyó que hay que “discutir ideas y no personas”.