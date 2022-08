Cristina Kirchner salió indignada por su cuenta de la red social Twitter, debido al rechazo de los jueces del Tribunal Oral que juzga el eventual direccionamiento de la obra pública en la Provincia de Santa Cruz, a anunciar que mañana, a las 11 horas, revelará porque la justicia no le permitió ampliar su declaración indagatoria.

De acuerdo a la ex presidenta: "Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019. Por ello mañana a las 11hs, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales", escribió.

Además, la vicepresidenta de la Nación indicó que: "Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto", sentenció.