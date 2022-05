La vicepresidenta Cristina Kirchner dio una clase magistral en la Universidad Nacional del Chaco Austral, que generó alta expectativa por el contenido político que pudiese darle a la misma. La ex titular del Ejecutivo, recorrió diversas problemáticas sistémicas relacionadas con la tensión entre capitalismo y democracia y usó como ejemplo la economía China, donde dicha tensión no existe (no hay democracia), pero si hay crecimiento, y concluyó que los capitales van donde pueden multiplicarse, al margen del régimen de gobierno.

Cuando se introdujo en un análisis mas coyuntural, mencionó que, cuando en 2020 se previó un fuerte crecimiento para el país para el año siguiente, ella misma advirtió en una acto, junto al presidente: "cuidado que ese crecimiento no se lo lleven cuatro vivos", y centró el debate que lleva adelante con Alberto Fernández, dentro de esa problemática.

Por otro lado, negó que haya una disputa de poder y explicó que "poder implica que la decisión de uno es acatada por la mayoria" y señaló como ejemplo la designación de Alberto Fernández como candidato presidencial del Frente de Todos. Al respecto dijo que el actual presidente "no formaba parte de ninguna fuerza política de las que integraban el Frente" a diferencia por ejemplo, de Sergio Massa, que "tenía un partido y había sido candidato a presidente" y había obtenido 20% de los votos.

Asimismo, contrarió lo dicho por Andrés Lorroque en la semana: "No fui generosa designando a Alberto como dijo un compañero (por Larroque) fue un acto inteligente", pero recalcó: "Si fui generosa en que Alberto pudiese decidir su gabinete sin interferir", de hecho recordó, le pidió que Eduardo "Wado" De Pedro no fuese Jefe de Gabinete.

Cristina dijo también que existen operaciones de prensa que provendrían del mismo albertismo, que señalan que La Campora se quiere quedar con "las cajas", rechazó tal idea y lo argumentó recordando que el presidente quería que justamente Larroque fuese ministro de Desarrollo Social de la Nación (la mayor caja del Estado) y que Máximo rechazó la idea porque prefería que lo siguiera apoyando a Axel (Kicillof, gobernador bonaerense) y le propuso al actual ministro, Juan Zavaleta.

Por fin, la ex presidenta indicó que no tiene problemas personales ni de poder con nadie y explicó el origen del rechazo del kirchnerismo a la políticas del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Según relató Cristina, cuando Fernández designó ministro a Kulfas, envió a un joven economista para hacerle determinadas propuestas en materia de comercio interior basadas en su experiencia de tres períodos de gobierno, y se econtró con que el actual ministro lo rechazó diciendo: "nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ustedes, ustedes fueron muy intervencionistas, esto va a ser dialogado, consensuado, creian que habia que hacer todo lo contrario que lo que hicimos nosotros", explicó la ex presidenta en referencia al actual fracaso de las políticas productivas y de precios.