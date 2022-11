Confirmado: Lula va a visitar Argentina antes de asumir como presidente de Brasil

Alberto Fernández y el recién electo Luiz Inácio “Lula” da Silva se reunieron este mediodía en San Pablo para conversar sobre cómo formar una mejor integración entre Argentina y Brasil, integración que se vio obstruida por una relación fría entre el Frente de Todos y el gobierno de Jair Bolsonaro.

“No quería estar ausente hoy, en el que es un día de reivindicación. Es todo un reencuentro. Hablamos más del futuro que del pasado. De la necesidad de integración, de que la democracia se consolide, de que se respeten los procesos electorales” comentó Alberto.

También confirmó que antes del 1 de enero, fecha de su nombramiento como Presidente de Brasil, Lula visitará Argentina. “Me dio la gran alegría que la primera visita será a la Argentina antes de asumir. Argentina es su casa”, manifestó el Presidente quien repitió un par de veces que “cabe felicitar al pueblo de Brasil. Es valioso, deseo lo mejor para un pueblo hermano, deseo que crezca que le vaya bien. Particularmente mi enorme felicitación al presidente Lula”.

El mandatario argentino también mencionó algunos de los temas que se abarcaron en la reunión: “Hablamos del ingreso al grupo de los BRICS, Lula ya lo sabía pero reafirmamos nuestra intención en ese sentido. También del nuevo reordenamiento mundial derivado de la guerra en Ucrania. América Latina tiene una enorme importancia para el mundo en este sentido. Tenemos alimentos, litio, gas, cobre que podemos brindar a quienes lo necesiten”. Incluso agregó la posibilidad de que el gasoducto Néstor Kirchner pueda extenderse hasta Brasil. También “le expresé mi preocupación sobre cómo repercute la guerra en el continente. Hablé con (Emmanuel) Macron y con (Joseph) Borrell sobre el tema y también de cómo encarar la relación con Estados Unidos”.

“Lula es un líder como yo no he conocido antes”, enfatizó el presidente. "Él es importante para mí no solo en términos políticos, sino humanos. La última vez que lo vi fue cuando estaba preso en Curitiba y yo le había dicho ‘metele que se va a hacer justicia’. Me queda la sensación del deber cumplido. Hice lo que tenía que hacer. Y hoy el pueblo de Brasil puso a Lula en el lugar en el que tiene que estar”. Fernández también espera que Brasil se sume a la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) para fortalecer los reclamos de la región.