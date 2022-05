El gobierno hará el anuncio mañana: enviará al Congreso un proyecto para establecer un régimen de licencias parentales igualitario. Para ello celebrará un acto en la Rosada y el problema fueron las invitaciones. Cuando la vocera Gabriela Cerruti las envió, omitió entre otras a la redactora de la ley: Pamela Ares, subsecretaria de Políticas de Inclusión.

En el chat de whatsapp al que llaman "Mujeres gobernando" que incluye a mas de 200 funcionarias, Ares se quejó por no haber sido invitada, pero la mayor indignación le cupo a Malena Galmarini, titular de Aysa.

“No me llegó, compañera. Con tan poca anticipación me es imposible ir. Aunque me hubiera gustado. Entiendo que no hay lugar para todas y se escoge a las más cercanas. Gracias de todas formas. Abrazo sororo”, le escribió Galmarini a Cerruti.

La vocera intentó excusarse sin calcular que ya había invitado a Sergio Massa, marido de Galmarini hace varios días. "No, Malena Galmarini. Están saliendo recién hoy. Todo es así, usted sabe”, dijo Cerruti respecto a las invitaciones.

Pero Malena se la mandó a guardar: "Sí, sí. ¡Entiendo! Sabía porque anteayer le mandaron la invitación a mi marido”, explicó la titular de Aysa y dejo muda a la vocera.