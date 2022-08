La Cámara de Diputados aceptó esta tarde por unanimidad la renuncia de Sergio Massa a su banca de legislador por la provincia de Buenos Aires, quien fue designado como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura y asumirá este miércoles en el cargo.

Posteriormente, los Diputados votaron como presidenta del cuerpo legislativo hasta diciembre a la legisladora bonaerense del Frente de Todos (FdT), Cecilia Moreau -la primera mujer en ejercer el cargo-, en una elección en la que la izquierda y Juntos por el Cambio, decidieron abstenerse.

Desde JXC, criticaron el "espíritu de algarabía" en medio de la crisis que vive el país. El primero en tomar la palabra fue Waldo Wolff, por el bloque del PRO, quien denunció un "espíritu triunfalista" en un contexto en el que "no hay nada que festejar". "Pareciera que venimos a hacer un lanzamiento de un nuevo gobierno, pero debo decirles que él es parte de este", criticó.

Mario Negri, por la UCR, en tanto, expresó que también se abstendrá de votar a favor de Moreau, ya que "en diciembre se eligen de nuevo todas las autoridades de la Cámara baja". "Es un momento de extrema gravedad con un combo peligroso que se conforma por debilidad institucional y pérdida de confianza", subrayó.

Por otro lado, Moreau dijo al asumir que "es un honor como militante política haber sido designada como Presidenta de la Cámara" y señaló que la llena de "orgullo" ser la primera mujer en conducir el cuerpo. No obstante, remarcó lo siguiente: "No voy gobernar con mis hormonas sino con mi cabeza y con mi corazón".

En un breve discurso, Moreau manifestó su compromiso de respetar "los disensos y administrar los consensos" tras ser electa en la presidencia de la Cámara como reemplazante del designado ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Sergio Massa y aseguró que "no es una tarea sencilla reemplazar a quien me conduce políticamente".

Mientras tanto Massa pronunció un discurso de despedida y anunció: "Me voy con una convicción, muchas veces escuché que el Congreso es el ámbito de los acuerdos. Termina una etapa para mi y mañana empieza otra, y voy a venir una y cien veces a esta casa a buscar que entre todos aquellos que tenemos la convicción de este sea un país mejor podamos darle a los argentinos políticas de Estado. El año que viene, en el debate electoral, seguramente en otros temas nos pelearemos, pero no tengas dudas que la sociedad espera es que en temas no abracemos y salgamos adelante".