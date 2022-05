Ayer por la tarde el canciller Santiago Cafiero se presentó en el Senado para informar a los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores, sobre la política exterior del gobierno, y fue chicanaeado por la vicepresidenta segunda del cuerpo, la radical Carolina Losada.

Losada primero le reprochó que: “Me sorprende que diga que escuchan los informes de Bachelet cuando el Gobierno siempre hizo caso omiso a los informes que hablaban de violaciones de derechos humanos en Venezuela”.

Pero después la senadora le dijo: “Volvió recientemente de India y me llamó la atención una declaración que hizo sobre aumentar la oferta exportable como un objetivo central de la política exterior. Hace semanas aumentaron las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja en un 33%. Me resulta una contradicción. Las personas de esta industria sienten que los desincentiva totalmente”.

Allí se refirió a un titular de un periódico de ese país “Salió en un diario de India, Nueva Delhi la siguiente nota: India urges Argentina to do away with export duty on sunflower oil" y con sorna consultó al Canciller de confusa pronunciación “¿Se lo traduzco?”, le dijo.

Todos asumieron que se trataba de una burla al nivel de inglés de ministro, exhibido en Dubai.