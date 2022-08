Bullrich y Manes son los dos presidenciales con diferencial positivo de imagen pública

La imagen de los políticos no está pasando su mejor momento, pero a su vez, se acerca el proceso electoral para las presidenciales 2023 y la imagen pública de los postulantes cobra cada vez mayor importancia.

Los políticos mejor valorados, están dentro del especio opositor, pero incluso en el, la mayoría tiene mas imagen negativa que positiva. Con dos excepciones: Patricia Bullrich y Facundo Manes, esto al menos, según la última encuesta de Zuban Córdoba, pero que tiene correlato con otras publicadas recientemente.

Según el estudio de campo de 1.300 casos en todo el país, la ex ministra de Seguridad, tiene una imagen positiva de 50,2% y una imagen negativa de 46,7% es decir, un diferencial de + 3,5. Por su parte, el neurocirujano tiene una imagen positiva de 41,8% y una negativa de 36,4% es decir un diferencial de + 5,4.

Ese primer número le daría cierta ventaja a Manes, pero es cierto que el 21,8% no conoce a Manes o no tiene opinión formada sobre él, un fenómeno que casi no alcanza a Bullrich, solo el 3,1% no tiene opinión. Es decir, Manes tiene por delante un mayor trabajo de instalación, camino que Bullrich ya recorrió.

El otro candidato viable del espacio es Horacio Rodríguez Larreta, aunque según Zuban Córdoba, su maigen positiva es de 47,5% y la negativa 49,2%, es decir su diferencial es de - 1,7%. Apenas un 3,3% no tiene opinión. es cierto, la diferencia con sus rivales es poca y es reversible, esta es, de acuerdo a la encuestadora, la foto de hoy.

Por el lado del oficialismo la cosa parece venir dura y depender exclusivamente del milagro que pueda hacer Sergio Massa a cargo de la gestión general del gobierno, incluso, cuando en la encuesta no le va nada bien. El hombre de Tigre tiene 29,8% de positiva, pero 67,5% de negativa, un diferencial negativo importante: - 37,7%.

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Kirchner, exhibe un 32,4% de positiva contra un 67,5% de negativa, diferencial: - 35,1% (bastante mejor que Massa), y el presidente Alberto Fernández, tiene un 28,8% de positiva y un 70,8% de negativa, un diferencial de : - 42%, el peor de todos.