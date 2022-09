A dos semanas de ejecutarse el atentado contra Cristina Kirchner, se han realizado nuevos movimientos e investigaciones que han develado más datos sobre los individuos involucrados en el acto.

La Justicia descubrió mensajes de texto entre Brenda Uliarte, pareja de Fernando Sabag Montiel, y Agustina Díaz, amiga de Brenda y su presunta cómplice en el ataque contra la vicepresidenta. “Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina”, le dijo Uliarte el 27 de agosto a su amiga Agustina, a quien tenía agendada como “Amor de mi vida”. Los mensajes fueron mostrados a Agustina en su indagatoria.

Uliarte: Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi.

Amor de mi vida: Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?

Uliarte: No me cobró lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quede impune.

Amor de mi vida: Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, ¿no? Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos cómplice de la muerte de la Vicepresidenta”.

Uliarte: Por eso mandé a alguien

Amor de mi vida: Aunque si, pero quien no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorra.

Las dos chicas volvieron a tener contacto el 2 de septiembre, un día después de que se ejecutara el atentado.

Amor de mi vida: Che, pero que onda que falló el tiro? No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? Vos donde estás? No sería conveniente que vayas a tu casa?

Uliarte: En lo de una amiga. No boluda anda a saber si me allanan.

Amor de mi vida: Ya le allanaron la casa. Lpm. El tema es que le van a peritar el celular. Y si hay alguna evidencia de que vos sabia lo que el iba a hacer. Y te contentaste.

Al final, Agustina Díaz, con miedo de que le periten el teléfono a Uliarte, le recomendó “deshacerse del celular y borra todo”.

La última conversación que le mostraron a Díaz data del 4 de julio. “No es joda boluda Estoy armando un grupo para ir con antorchas, bombas, fierro todo. Voy a ser la libertadora de Argentina. Estuve practicando tiro, se usar un fierro”, mensajeó Uliarte, a lo que su amiga respondió: “Te amo”.

Los abogados de Agustina Díaz previamente aseguraron que “de ninguna manera” existieron esos intercambios entre Agustina y Brenda. “Entendemos que los mensajes no son determinantes ni correctos”, opinaron.