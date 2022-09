El abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, pidió hoy la absolución de la Vicepresidenta en el juicio oral por la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez. El alegato de tres jornadas finalizó la tarde de hoy con una respuesta de Beraldi al fiscal Diego Luciani. “No es corrupción o justicia. Hay un solo camino, justicia. Las acusaciones fueron desmanteladas, destruida. No hay otro camino”, declaró.

Luciani junto al fiscal Sergio Mola pidieron que la ex Presidenta sea condenada 12 años de prisión y a inhabilitación para ejercer cargos públicos al ser considerada la cabeza de una asociación ilícita y por administración fraudulenta por las irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. “Estamos convencidos de haber alcanzado la verdad y ahora le toca a cada uno de los jueces, a quienes la sociedad esta mirando. Señores jueces este es el momento: es corrupción o justicia. y ustedes tienen la decisión”, fueron las palabras de Luciani.

La jornada de alegatos en defensa de Cristina comenzó este lunes, prosiguió el martes y finalizó hoy a la tarde. Beraldi inició con un repaso de los argumentos de sus dos primeras audiencias y respondió la acusación de los fiscales. “Cristina Kirchner nunca impartió ninguna orden sobre las obras. Es imposible que el Presidente tenga control respecto de las cientos y miles de obras que se licitan, ejecutan, pagan y controlan. No hay ningún elemento que sostenga lo contrario”, sostuvo el abogado.

En su acusación, la Fiscalía dijo que el perjuicio al estado nacional por las obras de Báez fue de 5.321 millones de pesos. “No hay nada que sostenga eso y desde el inicio de la causa los fiscales y los jueces fueron cambiando el monto”, comentó.

Después de las 11.30 horas habló Cristina Kirchner, funcionando como abogada en causa propia, desde su despacho del Senado de la Nación. “Se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollando los fiscales Mola y Luciani y además quedaron a la luz del día la arbitrariedades que se han cometido en este juicio”, dijo la Vicepresidenta pidiendo que se abra una causa penal contra los fiscales por un presunto delito de prevaricato.

Posteriormente, Beraldi volvió a tomar la palabra y mencionó las causas a las que Kirchner se enfrentó desde 2015, fin de su mandato presidencial. El abogado habló sobre algunas irregularidades que se presentaron en aquellos expedientes para remarcar que Cristina fue víctima de lawfare.

Beraldi le pidió a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso la absolución de Cristina Kirchner y que se levanten todas las medidas cautelares que pesan sobre la vicepresidenta. “Solicito que se termine con este proceso como corresponde, con justicia”, dijo.

La agenda marca que el juicio se reanudará el próximo lunes con el alegato de la defensa de Carlos Kirchner, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal y primo de Néstor Kirchner. El martes será el turno del alegato de la defensa oficial del ex secretario de Obras Públicas José López. Y no será hasta el viernes de la semana que viene que comenzará la de Báez.