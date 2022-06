Hoy en una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, aseguró que uno de los pasajeros del avión venezolano-iraní "tiene un homónimo" que participa en el grupo terrorista Al Quds. Se trata de Gholamreza Ghasemi, quien se sospechaba que era un miembro de jerarquía dentro de la fuerza.

"Respecto de las personas hay una particular indicación respecto de Gholamreza Ghasemi, que es uno de los tripulantes y que tiene un nombre, un homónimo con participación en los Quds, en las fuerzas revolucionarias iraníes, nada más que la condición de homónimo, no otra cosa. Del chequeo nuestro no surge ninguna data que cambie lo que venimos sosteniendo hasta el momento" aseguró.

El funcionario reconoció que hubo una especial atención sobre ese miembro de la tripulación. "El subjefe de la policía federal me acaba de pasar este dato, es el dato más fino que tenemos" dijo, mas no precisó mayor información.

El ministerió garantizó que se continuará con la investigación a la espera de la definición del juez Federico Villena en torno a la totalidad de los tripulantes.