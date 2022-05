Esta mañana el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, apuntó contra Cristina Kirchner por su discurso a principios de mes en Chaco: "Cristina se corrió de la gestión, pasó esa hora y media hablando de la interna" aseguró.

"Hay cosas que no me satisfizo ese discurso. No mencionó al Presidente, no habló del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un trabajo fenomenal que si no resolvés esa mora te saca del país, no podes pedirle un peso ni a China, ni a Rusia, ni a nadie" dijo el funcionario.

Luego continuó la crítica aseverando que Cristina "se corrió de la gestión": "La gestión la formamos todos, llegamos todos con el mismo objetivo. No tiene ningún sentido que quienes llegamos con un objetivo puesto de manifiesto, lo corramos para no seguir avanzando con este tema. El método no puede ser la interna, que es lo que pasó: esa hora y media hablando de la interna".

Entre otras cosas, tambíen arremetió contra Sergio Berni por hablar de un “programa económico que lleva a empobrecer a la sociedad”: “Bueno, Sergio es así. Sobre la pobreza no es verdad lo que dice. Hay que ir al Indec y mirarlo. No generamos los cuatro años de macrismo, la pandemia, ni la guerra. Es muy fácil ponerse cómodo y decir semejante cosa”.

El exjefe de Gabinete del kirchnerismo concluyó diciendo que "en algunos casos hay mala leche" contra la gestión nacional porque "se busca siempre el pelo al huevo para encontrar alternativas de agraviar al Gobierno".