Consultado por el debate de la boleta única, el ex jefe de la Dirección Nacional Electoral y una de las mayores autoridades en materia de Derecho Electoral del habla hispana, Alejandro Tullio, explicó que el proyecto de ley viene a "garantizar los derechos de los electores".

"La boleta única es el sistema que se usa en la mayoría de los países del mundo. Con esto, los partidos no tienen el deber de imprimir cada boleta y el Estado ya no tiene la obligación de financiarlas, por lo que se evita el dispendio económico, de infraestructura, de control, y fundamentalmente, ya no es una cuestión de los partidos sino de los electores que tienen derecho a tener toda la oferta electoral" comentó.

Al respecto, el profesor de la UBA y la UNSAM, hizo énfasis en dos aspectos importantes del proyecto: por un lado reafirmó que el sistema asegura los derechos del pueblo, y por el otro, que deja el mínimo impacto ambiental posible.

"Un acto tan importante y universal como ir a votar, no puede hacerse de espaldas a lo que es la conciencia ecológica. La sustentabilidad no es una cuestión menor, es algo concreto y grave, y el sistemas electoral debe hacerse responsable de su aporte. En cada elección, se imprimen cientos de millones de boletas, hay costos en producción y transportes en un volúmen gigante. Eso deja una huella de carbono, añadida a la natural esperada para una situación como esta, que tiene que ser corregida y esta es una forma" aseguró.

En cuanto a su perspectiva sobre la aprobación de la ley, Tullio "la ve dificil", y expresó que hay que "eliminar" la cuestión de que una forma de votar "beneficia o perjudica" a un partido: "Creo que es muy difícil que se sancione porque el oficialismo ya dijo que no la va a votar. En diputados, en cambio, si hay un apoyo mayor pero es necesario que se ajusten algunos aspectos, no tiene que ser sancionada a las corridas. Mas allá de la sanción, no hay que restarle importancia a la posibilidad del debate" concluyó.