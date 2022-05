Por primera vez desde que inició su gestión, el presidente Alberto Fernández dio una respuesta directa sobre las apreciaciones que su vicepresidenta, Cristina Kirchner, hace sobre su gestión. Desde España, en una entrevista que le realizó el periódico El País, el titular del Ejecutivo se refirió a la fundadora del espacio que lo llevó a la primera magistratura.

Fernández aseguró que Cristina tiene “una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende todo los que nos tocó pasar en el medio. Vivimos una pandemia, una tragedia que la humanidad vive muy de tanto en tanto, que se ha llevado 6 millones de vidas en el mundo, más de 100.000 argentinos. Y con todo, logramos que ningún argentino se quedara sin la atención médica que necesitaba”, expresó Fernández.

No contentó, el presidente agregó: "Hay cosas en las que no comparto su mirada. Además he sido públicamente crítico con su gestión de gobierno (en referencia a la presidencia de Cristina). Todo el mundo sabe que tengo una mirada diferente. Respeto lo que dice, pero pido que respeten lo que digo yo”, sentenció duramente.

Habrá que esperar las repercusiones de semejante desafío.