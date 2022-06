Tras las críticas y la aspera salida de Matías Kulfas del Ministerio de Producción, Alberto Fernández habló sobre el tema, durante el brindis por el Día del Periodista en la Casa Rosada.

“No me gustan los OFF, las cosas dichas en secreto. Cuando un funcionario habla tiene que hablar públicamente. No me gustó lo que hizo Matías. Lo que piensa Matías, es lo que piensa él, no comparto lo que piensa Matías”, expresó.

En su discurso, el presidente hizo referencia a los audios "en off" que compartió la semana pasada la vicepresidenta, en los que se lo escucha a un miembro del gabinete de Kulfas decir que "(el gobierno) armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor. Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados industriales SA)".

En ese sentido, Fernández agregó: "Mi preocupación es ver cómo el Gobierno funciona, pudimos reemplazar con Daniel Scioli a Kulfas. Lo hablé mucho con Sergio Massa cuya opinión pondero y vimos cómo encarrilar el momento que se estaba dando".

Consultado a cerca de un posible acercamiento con Cristina, luego del acto que compartieron la semana pasada, el mandatario indicó que "con la vicepresidenta sabemos bien lo que cada uno piensa y lo que debemos cumplir con la responsabilidad institucional".