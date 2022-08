El presidente Alberto Fernández salió a responderle al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, una carta quqe este último le había enviado, a razón de los dichos del titular del Ejecutivo Nacional, sobre el fiscal Diego Luciani.

La respuesta vino mediante un comunicado oficial de Presidencia de la Nación, en el que puede leerse que: "Debo señalar que dichas expresiones en modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso", escribió Fernández.

Luego el presidente señaló que Casal tiene una “doble vara para medir hechos institucionales” y recordó que el ex presidente Mauricio Macri, recibió el policía entonces imputado, Luis Chocobar, mientras transcurría el proceso. Además señaló que Casal no intervino cuando supuestamente Macri “instruyera a su Ministro de Justicia para que iniciara juicio político al juez Alejo Ramos Padilla. En este caso no se trataba simplemente de la opinión del ex presidente, sino de un pedido expreso de destitución de un juez que recién comenzaba una importante investigación sobre graves acciones de espionaje ilegal”, indicó.

Así, Fernández acusó a Casal de una “sistemática asimetría en las posturas adoptadas por algunos importantes magistrados”. “La democracia se nutre y se fortalece con las opiniones críticas, las que deben ser defendidas aún en fuerte disidencia. Nadie exige que se compartan esas opiniones, pero sí que puedan expresarse con libertad”, remató Alberto.