El presidente Alberto Fernández pronunció un discurso de dos y media en la apertura anual de sesiones legislativas y por cadena nacional, en el que destacó lo que entiende son, los logrós de su gestión y los objetivos de la misma.

El momento mas álgido del discurso se produjo cuando mencionó la deuda externa, reconoció que el acuerdo con el FMI no estaba cerrado, y anunció que mando al Procurador del Tesoro (Carlos Zanini) a investigar si la administración de Mauricio Macri cometió delitos al contraer esa deuda o con el dinero proveniente del exterior.

En ese momento, buena parte de la oposición, el PRO específicamente, se retiró el recinto entre insultos, mientras que el radicalismo se quedó increpando a Fernández. El único que recibió respuesta fue Alfredo Cornejo, el ex gobernador de Mendoza, que le había girtado que esta mintiendo y el presidente le dijo: "Alfredo yo no miemto, vos me conocés".

El discurso completo.