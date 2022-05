En un acto organizado por Héctor Daer, secretario general del gremio de la Sanidad, el presidente Alberto Fernández avivó el fuego de la interna con Cristina Kirchner e hizo referencia a la intervención del INDEC durante el gobierno de su vice.

"En mi gobierno no he ocultado los problemas de la Argentina, nunca me hice el distraído: ni frente a la pobreza, ni frente a la desigualdad, ni frente a la falta de trabajo. Soy peronista y cuando me entero de un problema le pongo el pecho" aseguró.

En el discurso, hizo énfasis en que su gestión no miente: "A los problemas no los oculto. Yo sé que la economía crece, sé que el trabajo aumenta, sé que la distribución está teniendo problemas por los índices de inflación que tenemos. Tengo dos obsesiones: recuperar el trabajo, que sé que se está cumpliendo, y recuperar el salario".

Por último agregó que van "a poner todo nuestro empeño para que la igualdad la recuperemos en la Argentina; voy a trabajar incansablemente para que cada vez haya más dinero en el bolsillo de los que trabajan".