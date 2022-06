Después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner, manifestara su disconformidad por una información en "off" que salió del ministerio de Desarrollo Productivo, el titular de la cartera, Matías Kulfas, fue despedido de sus funciones por el propio presidente Alberto Fernández.

El ahora eyectado, era un hombre de los mas cercanos al presidente, integrante del Grupo Callao, único soporte dirigencial del presidente antes de su nominación por parte de la vicepresidenta, como Santiago Cafiero, el Canciller.

Kulfas era apuntado por el kirchnerismo, no solamente por lo que consideraban operaciones contra la vicepresidenta, sino por su manifiesta incompetencia. luego de que Cristina le pidiese a Alberto que "use la lapicera", Fernández expulsó al ahora ex ministro.