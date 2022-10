La ex pareja de Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe de la "Banda de los Copitos", declaró esta mañana en los tribunales de Comodoro Py. Jaqueline, ex pareja de Carrizo y madre de su hijo de 4 años, fue citada por la jueza María Eugenia Capuchetti en el marco de las llamadas declaraciones de “concepto”, para saber más datos sobre los acusados.

Jaqueline contó que vivía en la villa 31 y que conoció a Carrizo en 2016, a sus 16 años. Su relación duró hasta 2019 y tuvieron un hijo que hoy tiene cuatro años. Cuando empezó a salir con Carrizo, ella se peleó con su familia y terminó mudándose a su casa, junto con la madre de Carrizo y su hermano. Él ya participaba del negocio de los copitos, incluso algunas veces lo acompañó a vender. También mencionó que conoció a Sabag Montiel y a su pareja Brenda Uliarte.

Sin embargo, la relación terminó debido a que, según Jaqueline, él era muy machista y la maltrataba verbal y psicológicamente.

La ex pareja del jefe de la banda describió a Carrizo como alguien sin afiliación política, pero que era de escribir críticas en las redes (contra Mauricio Macri, Cristina Kirchner y el Gobierno). "Tenía esa mala costumbre de que cuando escuchaba una noticia política lo escribía en Facebook. En ese momento era contra el gobierno de Macri, lo insultaba. Decía que ahora no te mataban por opinar. Decía que el Gobierno estaba mal. Que Cristina le había robado al país”, dijo Jaqueline, quien recomendaba a Carrizo no seguir o para ahorrarse problemas, pero no surtió efecto.

No obstante, ella nunca lo escuchó con la intención de atacar a algún político: “Yo nunca lo escuché metido en nada. A él no le gustaba que el Gobierno le pague a los pobres. Le molestaba la gente que iba a las marchas, que nosotros trabajábamos para ellos”.

Según Jaqueline, Carrizo le aseguró en 2018 que si le ofrecían “algo groso”, él lo haría. Ella inmediatamente pensó que, a partir de su círculo cercano, se metería en el negocio de las drogas o algo por el estilo. Pero, en agosto pasado, estas palabras volvieron a reflotar cuando Carrizo le pidió un poco más de tiempo para pasarle la plata de la manutención de su hijo. “Me dijo que iba a ‘pegar’ algo grande y se iba a cagar en guita. Que lo esperara unos meses”, declaró Jaqueline.

Después de que Carrizo cayera preso por supuesta complicidad en el atentado contra Cristina, la mujer le mandó un audio el 29 de septiembre diciéndole: “Gabriel, después de mandarte tantas cagadas, sos una vergüenza, manchaste a tus hijos... Ahora entiendo el negocio en el que metiste... Justo te venís a meter a Cristina”. Al día siguiente, la jueza Capuchetti procesaría al joven por su vinculación con el atentado.

La declaración de Jaqueline se produjo mientras la Cámara Federal se dispone a analizar las situaciones procesales individuales de Nicolás Carrizo y de Agustina Díaz, procesados con prisión preventiva como coautores del intento de homicidio calificado contra Cristina Kirchner. Las defensas argumentarán mañana contra el procesamiento dictado por Capuchetti. Pero para la jueza, luego de varias pruebas descubiertas, ambos tenían “pleno conocimiento del plan criminal”.