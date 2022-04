Agrupaciones sociales y políticas anunciaron que mañana habrá un "panazo, verdurazo y chorimovil" como parte de una protesta en rechazo a la "especulación empresaria" en los precios de los alimentos.

La medida, bajo el lema "con la comida no se jode", consistirá en repartir alimentos de forma gratuita a quienes lo necesitan. El lugar de encuentro será frente a la sede de la SRA, ubicada en la intersección de las avenidas Santa Fe y Sarmiento, en el barrio de Palermo.

La intervención fue planificada por las organizaciones Agrupación 27 de Abril de Panaderos, Movemos, Espacio Puebla, Movimiento Popular Liberación y el Partido Comunista de Caba.

En un comunicado, los grupos encargados dijeron: "´Nos volvemos a movilizar porque entendemos que no puede haber empresas y grupos que se enriquezcan y especulen a costa del hambre de nuestro pueblo. Le exigimos a las empresas integrantes de la SRA que retrotraigan sus precios mayoristas a valor de diciembre 2021 (...) No les pedimos que no ganen, les pedimos que ganen menos, para que gane la mesa de alimentos de la gente".