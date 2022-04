El presidente Alberto Fernández realizó hoy la inuguració hoy de la obra del gasoducto "Néstor Kirchner" en Loma Campana, Neuquén. En su discurso aseguró que el yacimiento petrolífero Vaca Muerta está "más vivo que nunca".

"YPF es orgullo de todos los argentinos. Nació de corazón radical pero después se hizo de toda la argentinidad" dijo el mandatario.

Frente al falta de servicio y " un mundo que está debatiendo la crisis energética", el presidente afirmó que requiere una mayor importancia "tener una empresa de bandera que sirva como empresa testigo para hacia donde va el desarrollo energético del país".

Con la obra del gasoducto, Fernández aseguró que se está "poniendo en valor algo muy importante para el desarrollo de la Argentina: no hay posibilidad de desarrollo sin industria, no hay posibilidad de que la industria crezca sin energía y no hay posibilidad de que esa energía salga de otro lugar que no sea del suelo argentino".