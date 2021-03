Tiene 8 años y ganará 33 mil dólares por mes jugando al Fortnite

Se convirtió en el jugador profesional de Esports más joven del mundo al firmar un contrato con Team 33.

El niño, conocido dentro del videojuego por su alias "Gosu", juega Fortnite desde que tenía cuatro años. Su talento llamó mucho la atención del equipo de deportes electrónicos, quienes no dudaron en ponerse en contacto con él.

“Me sentí genial cuando me ofrecieron el contrato. He pensado mucho en ser un jugador profesional, pero nadie me tomó en serio hasta que llegó Team 33” dijo el Deen a la BBC.

Además de ser bueno jugando Fortnite, a Joseph le gusta tocar el piano, algo que él mismo cree puede ser parte clave de su secreto para el éxito; “Tocar el piano me ayudó mucho con el teclado y el ratón. Tan pronto como empecé a jugar en PC ya era muy bueno en Fortnite” dijo Joseph.

El dato más interesante es que 8 de los 10 jugadores mejores pagados del mundo son menores de 18 años.

En esa misma competencia, el argentino Thiago "King" Lapp, de 13 años, obtuvo el quinto puesto y se posicionó no solo como el jugador más importante de la historia de los deportes electrónicos en Argentina, si no también el más ganador al obtener casi un millón de dólares en premios.