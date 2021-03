Instagram lanza Salas en Vivo

Instagram está lanzando Salas en Vivo, que permite hacer vivos en la plataforma hasta con 4 personas.

Esta actualización permitirá múltiples usos, como iniciar un programa de entrevistas o un podcast, organizar una sesión de improvisación o co-crear con otros artistas, liderando preguntas y respuestas más atractivas con los que van a vivir o simplemente a salir con amigos.

Por otro lado, según comunica la empresa "la seguridad sigue siendo una de las principales prioridades".

"Incorporamos controles para ayudar a mantener a nuestra comunidad segura en Salas en Vivo. Por ejemplo, si sos el host y bloqueaste a un usuario que uno de tus invitados no bloqueó, ese usuario no podrá unirse a la transmisión en vivo. Además, los invitados que no tengan acceso al producto en vivo debido a una violación previa de las pautas de la comunidad, no podrán unirse a una sala en vivo", aseguraron desde Instagram.

Otras novedades

Se eliminará las cuentas que envíen mensajes de odio a través de los Mensajes Directos

Entre julio y septiembre del año pasado, Instagram interceptó 6,5 millones de publicaciones con mensajes de odio, también en los Mensajes Directos, de los cuales el 95% fueron detectados por la red social antes de que alguien los denunciara.