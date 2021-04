Filtraron los datos personales de más de 500 millones de usuarios de Facebook

La red social de Mark Zuckerberg nuevamente sufrió una masiva filtración de datos De los más de 500 millones de usuarios afectados se incluyen los nombres completos, fechas de nacimiento y ubicaciones. También para algunas cuentas el número de teléfono asociado y los correos eléctricos.

Estos dos últimos datos son de vital importancia para nuestra identidad online.

Más de 2,3 millones de usuarios argentinos vieron su información divulgada, según trascendió en el medio estadounidense Business Insider.

"Se trata de viejos datos, de los que se informó en 2019″, dijeron desde Facebook según un comunicado que recogió el medio Bloomberg. “Encontramos y arreglamos esta vulnerabilidad en agosto de ese año”, destacaron.

Cómo comprobar si tu cuenta fue afectada por la filtración de datos de Facebook

Hay que entrar Have i been pwned? y introducir tu dirección de correo. El sitio contratará tus datos con los de la base de la filtración de datos de Facebook y comprobará si fuiste víctima. Hay que tener en cuenta que puede que tu cuenta se haya filtado pero no tu correo, y la web solo analiza los emails.