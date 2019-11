Te presentamos una nueva canción de Coldplay

Coldplay está de regreso. La banda inglesa acaba de publicar “Everyday Life”, tema que da nombre a su próximo álbum y que le sigue al lanzamiento de Orphans y Arabesque. Las tres canciones están incluidas en el álbum que saldrá a la venta el viernes 22 de noviembre en los formatos de CD, disco de vinilo, cassette y digital.

Por otra parte, el viernes pasado, la banda anunció su asociación con YouTube Originals para el lanzamiento de Everyday Life, con dos presentaciones exclusivas en vivo por internet desde Jordania, el 22 de noviembre.

La presentación Coldplay: Everyday Life - Live in Jordan se realizará en Amán, Jordania, y mostrará las dos mitades del álbum doble: Sunrise y Sunset. El concierto de Sunrise comenzará a las 4 am GMT, y el de Sunset a las 2 pm GMT (1 am y 11 am, horario Argentina). Esta será la primera presentación de la banda en Jordania.