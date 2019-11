Shakira anunció el lanzamiento de nuevo álbum en vivo

Shakira anunció el lanzamiento de un nuevo álbum en directo. Se tratar de “Shakira In Concert: El Dorado World Tour”, disco que acompaña el largometraje que se estrenará en 2 mil cines de todo el mundo el próximo 13 de noviembre y retrata la gira que la cantante colombiana realizó en 2018 por 22 países y que vista por más de un millón de espectadores.

Por otra parte recordamos que el 2 de febrero del 2020, Shakira actuará en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV en el Hard Rock Stadium de Miami.

Shakira In Concert: El Dorado World Tour - Listado de Canciones:

1. Estoy Aquí/Dónde Estás Corazón Medley

2. She Wolf

3. Si Te Vas

4. Nada

5. Perro Fiel/El Perdón Medley

6. Underneath Your Clothes

7. Me Enamoré

8. Inevitable

9. Chantaje

10. Whenever, Wherever

11. Tú

12. Amarillo

13. La Tortura

14. Antología

15. Cant Remember to Forget You

16. Loca/Rabiosa Medley

17. La La La (Brasil 2014)/Waka Waka (This Time for Africa) Medley

18. Toneladas

19. Hips Dont Lie

20. La Bicicleta