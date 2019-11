Se conoció el line up por día de Lollapalooza Argentina 2020 Finalmente se conoció como será la grilla día por día de uno de los festivales más importante de la escena musical mundial. Travis Scott, Martin Garrix y Los Fabulosos Cadillacs encabezarán la jornada del viernes 27 de marzo, mientras que el sábado 28 será el turno de The Strokes, Gwen Stefani y Ratones Paranoicos, en tanto, el domingo 29 subirán a los diferentes escenarios del Hipódromo de San Isidro Guns N Roses, Lana del Rey y Cage the Elephant.