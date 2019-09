Rubén Rada repasará su carrera musical en el Teatro Opera

Ruben Rada regresa a Buenos Aires para presentar “Parte de la Historia”, su nuevo espectáculo musical. El próximo sábado 28 de septiembre en el Teatro Opera (Av Corrientes 860), el cantante uruguayo repasará canciones históricas que interpretó junto a Eduardo Mateo en El Kinto, en Totem, grupo icónico del rock uruguayo que llegó a ser un referente indiscutido del llamado “candombe beat” y de Opa, combo que Rada integró junto a los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso.

Mediante un comunicado Ruben Rada aseguró que “¿Después de haber grabado tantos discos, me puse a pensar en los orígenes de la música del Uruguay y me dije por qué no hago un concierto que una a estos grupos tan maravillosos donde tuve el honor de participar? KINTO, TOTEM y OPA para mí los creadores del inicio de la música joven en Uruguay. Entonces, me puse a buscar canciones de cada grupo y mientras escribía me iba emocionando cada vez más. Y eso mismo que me pasó a mí, le pasó al público el 18 de junio pasado en el Teatro Solís. Es con gran emoción que cruzo el río para llevarlo a mis hermanos argentinos.”