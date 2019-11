Rodrigo López, cantante de la banda tributo a The Cure "Obscura", nos contó cómo será el concierto junto a Lol Tolhurst Obscura Bananafishbones, una de las bandas tributo a The Cure más importante de Latinoamérica compartirá escenario el próximo lunes 18 de noviembre en The Roxy Live con el ex baterista y Co-Fundador de The Cure que regresa a nuestro país para presentar su libro Cured The tale of two imaginary boys.