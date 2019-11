Maroon 5 regresa a Buenos Aires

Maroon 5 confirmó que regresará a nuestro país para presentarse el próximo 12 de marzo de 2020 en el Campo Argentino de Polo. El show forma parte de Flow Music Experience y las entradas se saldrán a la venta a partir del 15 de noviembre a las 10 AM a través de AllAccess.com.ar y puntos de venta habilitados desde $2.600 + Service Charge.

El anuncio del tour sudamericano de Marron 5 coincide con la publicación de “Memories”, single más reciente de la banda norteamericana que actualmente se ubica en la posición #7 en la lista de Billboard Hot AC, ocupa el #3 global en Spotify, y hasta el momento obtuvo más de 80 millones de visitas en Youtube.

Maroon 5 - Tour 2020

28/2 Santiago, CHILE – Estadio Nacional

10/3 Montevideo, URUGUAY – Estadio Centenario

12/3 Buenos Aires, ARGENTINA – Campo Argentino de Polo

14/3 Bogotá, COLOMBIA – Parque Salitre Mágico

Starting 2020 in LATAM.

March 10th- Montevideo, Uruguay. March 12th- Buenos Aires, Argentina March 14th- Bogota, Colombia. For more info, head to https://t.co/GmFeLANq0p pic.twitter.com/yvaWR1GC4F