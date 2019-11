Lol Tolhurst regresa a Buenos Aires para presentar su libro “Cured – The tale of two imaginary boys”

Con el propósito de presentar su libro “Cured – The tale of two imaginary boys”, Lol Tolhurst, músico y miembro fundador de The Cure junto a Robert Smith, llegará a Buenos Aires para realizar diferentes actividades que incluye firma de libros, una participación en La Noche de las Librerías y una presentación en vivo en THE ROXY LIVE (Av. Cnel. Niceto Vega 5542), donde estará acompañado por Obscura Bananafishbones, banda tributo a The Cure que recrea sus canciones desde principios de los años 90´s.

En su libro. Lol Tolhurst cuenta como fue creciendo su amistad con Robert Smith y cómo llegaron a formar The Cure, una de las bandas más importantes de la escena pop mundial.



En cuanto a las actividades que realizará en Buenos Aires, Lol confirmó que participará de “La Noche de las Librerías” el domingo 17 de noviembre a las 21 hs en el escenario Living Alfonsina Storni, (Av. Corrientes 1700) con una entrevista que estará a cargo del periodista Maxi Martina. En cuanto a las firmas de libros el lunes 18 de noviembre firmará ejemplares desde las 14 hs en Cúspide Recoleta Urban Mall (Vicente Lopez 2050 – CABA), mientras que el martes 19 de noviembre hará lo propio en Ateneo Grand Splendied (Av Santa Fé 1860 – CABA) desde las 18 hs.. En ambos casos hay que tener en cuenta que una hora antes de cada encuentro se repartirá una pulsera por cada persona con su libro para poder acceder a la firma. No se permiten selfies y las fotos las realizará la fotógrafa profesional Diana O'Higgins. Las mismas serán subidas al Facebook de Editorial Malpaso y a las redes de Lol Tolhurst para ser descargadas posteriormente por el público.



Para finalizar, el próximo 18 de noviembre ex baterista de The Cure se estará presentando en THE ROXY (Av. Cnel. Niceto Vega 5542) en un evento exclusivo para fans, donde contará algunas historias y tocará la batería junto al grupo tributo a The Cure Obscura Bananafishbones.

(Entradas a la venta a través de AllAccess y de Twilight Records, que será el único punto de venta en donde se podrá adquirir Entrada + Meet & Great con Lol Tolhurst)



