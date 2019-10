Kiss regresa a Buenos Aires y se despide del público argentino

KISS llegará a la Argentina para presentar su tour “End Of The Road World” el 9 de mayo de 2020 en el Campo Argentino de Polo. Presentado por Flow Music Experience, el grupo regresará a nuestro país para despedirse de sus fans de 45 años de trayectoria.

Mediante un comunicado, la banda expresó: “Todo lo que hemos construido y todo lo que hemos conquistado en las últimas cuatro décadas nunca podría haber sucedido sin las millones de personas en todo el mundo que han llenado clubes, teatros y estadios durante esos años. Esta será la celebración definitiva para aquellos que nos han visto y una última oportunidad para aquellos que no lo han hecho. KISS Army, nos estamos despidiendo en nuestra gira final con nuestro show más grande y saldremos de la misma manera en que entramos... Sin pedir disculpas e imparables."

Just announced! KISS #EndOfTheRoad Tour hits Argentina on 9 May 2020. Pre-sale tickets and VIP available NOW on https://t.co/RKVSyJRp7O pic.twitter.com/EaMtPxtUG8