Genesis prepara su regreso a los escenarios

Genesis esta de regreso y los tres viejos amigos están tocando juntos por primera vez desde la gira de 2007. “Creo que es algo natural. Somos todos buenos amigos”, declaró el tecladista Tony Banks. A principios de marzo los integrantes de Genesis su regreso a los escenarios después de 13 años, en una entrevista con BBC.

El esperado tour tenía previsto arrancar en Dublín el 16 de noviembre pero por la pandemia del coronavirus, la gira se tuvo que reprogramar para el 2021.

.@tonybanksmusic, Mike Rutherford and @PhilCollinsFeed have reunited in London and started rehearsals for the forthcoming Genesis The Last Domino? Tour which starts in April. pic.twitter.com/InVyCq24hG