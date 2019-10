Billie Eilish en Argentina: Entradas agotadas y nueva función

A por de anunciar su primera presentación en Buenos Aires, Billie Eilish confirmó que finalmente hará dos presentaciones en el Estadio DIRECTV Arena. La cita con su ferviente público argentino será el 2 y 3 de junio de 2020. La cantante desembarcará en nuestro país en el marco de su mundial "Where do we go? World tour" que comenzó el 8 de Marzo en Miami y tuvo presentaciones en los estadios más reconocidos del mundo como el Madison Square Garden de New York.

Los tickets para la nueva fecha del 3 de juniose pueden adquirir a través de AllAccess.com.ar y puntos de venta habilitados desde $3.750 + Service Charge.