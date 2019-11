Aguer: "Me sorprende que un ex embajador en el Vaticano como Eduardo Valdés sea tan ignorante" "Quiero que me prueben que son 500 mil abortos clandestinos los que se dan en un año. La cuestión del aborto no es un problema religioso, es científico", dijo el Monseñor Aguer.

Monseñor Aguer