Canosa envuelta en un debate con una panelista de su propio programa, por el día de la mujer

Viviana Canosa lleva pocos días al frente de su nuevo ciclo en el canal de noticias A24, y estrenó “el pase” con el programa de Novaresio en que la periodista Rosario Ayerdi integra el panel y se produjo entre ellas un debate inesperado por la celebración del Día Internacional de la Mujer.

En un momento, Canosa, suelta de cuerpo espetó: “Yo no necesito de ningún presidente ni de ninguna ministra ni de ningún compañero de cualquier color que me empodere. Yo me empodero porque me siento libre”.

Ayerdi sorpresivamente le salió al cruce: “Está buenísimo que Viviana no necesite del Estado y no necesite de nadie que la empodere, pero hay mucha gente que sí necesita del Estado, porque las mujeres sufrimos violencia y desigualdades”.

“Los hombres también se mueren”, espetó entonces Canosa, pero Ayerdi no se detuvo: “Casi una mujer por día muere en la Argentina. Bienvenida esta marcha, bienvenido si se politiza y bienvenido si sirve para que una sola mujer pueda dejar de sufrir lo que está sufriendo