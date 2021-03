San Lorenzo debuta en Copa Libertadores frente a la U. de Chile en busca de llegar a fase de grupos

La Copa Libertadores tiene un nivel de exigencia que no tiene ningún otro torneo de América. Si bien los equipos argentinos han demostrado en los últimos años estar un paso por arriba de la mayoría, el certamen continental más importante de estas latitudes presenta complejos obstáculos en todas las instancias. San Lorenzo tendrá un debut complicado ante la Universidad de Chile, por la segunda ronda del campeonato. Si se impone en la serie, todavía deberá enfrentar al ganador de Santos y Deportivo Lara para llegar a fase de grupos.

La consagración de Boca en la última Copa Diego Armando Maradona benefició al Ciclón, ya que liberó un cupo más para la Libertadores. El conjunto de Boedo disputará un campeonato que le otorga solo por jugar estos partidos de fase previa, 500 mil dólares. Sin embargo, en términos deportivos, la exigencia es claramente más alta, dado que tendrá que empezará a tener doble competencia, y contra equipos complicados, un mes y medio antes que el resto de los clubes argentinos.

El equipo de Diego Dabove no tuvo el mejor arranque de año. El empate del último fin de semana frente a Huracán lo sacó de un aprieto, a pesar de no haber tenido una actuación memorable, y le permitió enfocarse en este partido. Si bien el entrenador ex Argentinos Juniors y Godoy Cruz mantiene dudas respecto al posible once inicial, Óscar Romero continuaría en el banco y Ángel como titular. Además, podría volver en el lateral izquierdo Bruno Pittón, que con nueve tantos es el goleador del equipo desde su llegada, en junio de 2019.

El conjunto chileno tampoco atraviesa un gran momento. Al igual que Colo-Colo, terminó apremiado por los promedios en el último campeonato local, y su entrenador, Rafael Dudamel, histórico arquero de la Selección de Venezuela, es duramente cuestionado.

La U tendrá entre sus titulares a tres argentinos: Marcelo Cañete, ex enganche de Boca, Joaquín Larrivey, delantero con pasado en Vélez y Huracán, entre otros y Thomas Rodríguez, hijo del ex jugador de la Selección Argentina, Leo Rodríguez, y ex hombre de Banfield. Además, contará con la presencia del uruguayo Ramón “Cachila” Arias, quien formó parte del plantedel conjunto de Boedo hasta hace menos de un mes.

Desde las 21, con transmisión de Radio Continental, el Ciclón pondrá en marcha una nueva ilusión en la Copa Libertadores. No jugaba el torneo que lo vio campeón en 2014 desde el 2017, cuando alcanzó los cuartos de final y quedó eliminado por penales ante Lanús, quien posteriormente sería finalista de la mano de Jorge Almirón.