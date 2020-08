Renato Civelli: "Desde el día que Israel me llamó, sabía que iba a jugar en Huracán" El defensor ex Banfield arregló en el Globo y dio sus sensaciones de este nuevo paso. Además, adelantó que el conflicto con su ex club se resolverá en la Justicia.

Renato Civelli jugará en Huracán . Foto: